Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM МЧС семь лет подряд привлекало к административной ответственности владельцев фабрики «Невская мануфактура», в 2020 году планировали даже закрыть ее, но помешала пандемия. Об этом 16 апреля сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Смирнова, проверки на заводе проводились ежегодно и каждый раз руководство АО через мировой суд привлекалось к административной ответственности. Но в течение семи лет владельцы мануфактуры все предписания об устранении нарушений пожарной безопасности игнорировали.

«Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности. На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала пожарная сигнализация, не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем», — пояснил Смирнов.

Он также отметил, что в 2020 году надзорный орган направил материалы проверок в суд с требованием закрыть АО из-за многочисленных нарушений, однако поставить точку в судебном разбирательстве помешала пандемия коронавируса.

«В 2020 году нами был составлен протокол по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения о невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществлявшего пожарный надзор»), направлен в суд для принятия мер по административному приостановлению деятельности. Но, к сожалению, из-за коронавируса, данное административное дело было прекращено», — подытожил он.

Отметим, 11 марта 2021 года мировому судье судебного участка №137 поступили материалы дела по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор) в отношении АО «Невская мануфактура». Рассмотрение дела было назначено на 29 марта, после чего судебное заседание было перенесено на 12 апреля из-за необходимости истребования дополнительных доказательств и материалов. После чего заседание вновь было перенесено на 28 апреля по ходатайству представителя юридического лица.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, начался около полудня 12 апреля. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем один пожарный Илья Белецкий погиб, двое его коллег Борис Старков и Антон Соколов получили ожоги 40 и 60% тела и в настоящий момент находятся в больнице. В настоящий момент на месте пожара продолжается работы по поливке горящих конструкций.

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