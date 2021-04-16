Татьяна Иващенко, 16 апреля 2021, 15:27 — REGNUM На уходящей рабочей неделе (12−16 апреля) жители Красноярского края были традиционно активны в соцсетях. В частности, они обсуждали заявления, сделанные на полях Красноярского экономического форума, и плачевное состояние поселковых дорог. Отдельной темой, вышедшей на федеральный уровень, стали слухи о возможной скорой отставке красноярского губернатора…
«Фантазёры» на форуме
В Красноярске с 12 по 16 апреля прошёл Красноярский экономический форум (КЭФ) «Экономика и пандемия: российский взгляд». Его участниками, по данным краевых властей, стали более 8 тысяч экспертов и гостей из России и других стран. К трансляции мероприятий на сайте форума присоединились ещё 7 тысяч зрителей.
Заявления, сделанные на полях КЭФ, обсуждаются в красноярских пабликах в соцсетях. В частности, живое обсуждение вызвала информация о том, что в Таймырском муниципальном районе Красноярского края создадут многофункциональный туристический комплекс «Затундра».
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«Я там был, на Плато Путорана, летом мошки проооосто немерено, а зимой бураны, в метре не видно ничего, я не знаю, зачем там санаторий делать», — считает подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Антон К.
«Уже и туда добрались», — комментирует Nina D.
«Похоже, квартиру в Норильске надо ремонтировать, чтобы сдавать туристам! Похоже, планируется прорыв в туриндустрии», — иронизирует Светлана М.
Она задаётся вопросом, бывали ли «эти фантазёры» в Норильске:
«А ведь туристы захотят и самый северный город увидеть. Зрелище не для слабонервных. Со стыда не треснете? Норильчане, это я не вам! Я жила в Норильске, работала, очень люблю этот город, муж — норильчанин коренной. Уважаю вас! Но то, что это бред, могут понять только норильчане. Вы пару десятков современных фильтров для комбината купите — это будет вложение средств в уже проживающих там людей!»
Какой уж тут туризм, когда народу приходится просто выживать, подытожила Светлана М.
«Не надейтесь!»
Обсуждение мероприятий форума на этой неделе плавно перетекло в обсуждение более актуальной темы. Красноярский губернатор Александр Усс, прибывший 14 апреля на экономический форум, опроверг циркулирующие в регионе и за его пределами слухи о своей отставке и о том, что он собирается покинуть Красноярский край.
Усс заявил, что вся его жизнь связана с Красноярским краем и он не понимает, кто и зачем запустил информацию о его «куда-то перемещении»:
«Как бы пафосно это ни звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем Законодательного собрания, меня практически ежегодно куда-то «отправляли». Хочется вспомнить слова Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду».
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«Финиширующий сегодня (16 апреля — прим. ИА REGNUM) Красноярский экономический форум (КЭФ) запомнится гирляндой из громких обещаний, заявлений и проектов. Причём наиболее ярким спикером вполне можно считать губернатора Красноярского края Александра Усса. Он был явно в ударе и в особенном вдохновении, которое случается, когда готовишься к чему-то не очень хорошему — но этого вдруг не происходит», — комментирует происходящее автор телеграм-канала «Бузотёры и вороньё».
По его словам, «глобальные проекты международного (почти межпланетного) масштаба сыпались из уст красноярского губернатора щедро».
»Велеречивость Александра Усса можно объяснить хорошим настроением — его пока «не ушли». Несостоявшейся отставке он даже посвятил строчки из Высоцкого. Старания пиарщиков и самого Александра Викторовича достойны всяческих похвал — тем более что КЭФ уже с 2019 года пытались прикрыть. Однако все громкие заявления представляют из себя лишь множество повторений слова «гоп» при всего лишь одном прыжке. Они хорошо звучат, но так и рискуют остаться словами», — подытожил автор телеграм-канала.
«Грязевой плен»
Жители посёлка Первомайского в Емельяновском районе Красноярского края оказались в «грязевом плену». Машина с хлебом, который привозят только раз в неделю, не смогла проехать в посёлок из-за неубранной дороги. Её пришлось вытягивать с помощью троса.
По словам одной из жительниц посёлка, такой инцидент — не редкость.
«Каждую весну из-за грязи в Первомайский не могут приехать сотрудники скорой помощи, а сами жители не понимают, как покинуть посёлок, чтобы не застрять в пути и вернуться домой», — пишет ТВК.
Волнует сельчан и безопасность детей:
«В школу они ездят в соседнее село, но из-за качества дороги автобус может просто перевернуться».
При этом в администрации Первомайского заявили, что организация «КрайДЭО» не бездействует и занимается решением этой проблемы.
Глава администрации добавила, что причиной этой ситуации стал снег, которого в этом году выпало слишком много:
«После потепления движение на дорогах стало осложнённым».
»Снег виноват)) Никто кроме него», — иронизирует по этому поводу подписчица Вера М.
«Это не грязь, а жидкий асфальт!» — шутит пользователь Алексей Ш.
Ольга У. шутить на эту тему не стала. Через соцсети она обратилась к журналистам с просьбой о помощи: «Пожалуйста, приезжайте в эту деревню, покажите, как живут на самом деле жители. Это не жизнь, это выживание. Деревня умирает, дороги нет».
Памяти Надежды Сафоновой
15 апреля в Красноярске на 85-м году жизни скончалась Надежда Сафонова — известный политик, руководитель объединения «Женщины родного Красноярья».
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Подписчики красноярских пабликов в соцсетях подчёркивают, что она была активным и хорошим человеком.
«Царствие небесное, воспоминания только хорошие», — пишет подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Галина Е.
«Была Человек, именно с большой буквы. Светлая память…» — отметил Валерий Х.
«Человек-легенда, человек-история. Соболезнование родным», — пишет Ирина Д.