Кутаиси, Грузия, , 14:12 — REGNUM Двух человек, пытавшихся продать радиоактивное вещество америций-241, задержали в Кутаиси сотрудники департамента контрразведки Службы госбезопасности Грузии (СГБ). Об этом 16 апреля сообщает пресс-службе СГБ.

«Сотрудники Управления контрразведки СБУ задержали двух человек за попытку незаконного сбыта радиоактивного вещества. Указанные лица при задержании планировали продать радиоактивный материал в Кутаиси за 300 тыс. евро», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным экспертизы, изъятый у подозреваемых контейнер содержал радиоактивное вещество америций 241 (Am241). При этом уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами и радиоактивными веществами УК Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в филиал одного из банков в столице Грузии ворвался неизвестный вооруженный человек, который захватил находящихся там людей в заложники.