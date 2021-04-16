Москва, , 14:06 — REGNUM Капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин зарегистрировался на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — во время плавания в акватории Северного морского пути. Своим примером он показал, что участие в проекте доступно из любой географической точки. Подать заявку на конкурс можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля в 23.59 по московскому времени.

Василий Губкин родился 27 октября 1977 года в городе Североморске Мурманской области. Его отец — моряк, капитан дальнего плавания, поэтому еще с детства Василий Губкин решил связать свою дальнейшую судьбу с морем. В 1998 году окончил Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И. И. Месяцева по специальности «Техник-судоводитель», а в 2014 году — Мурманский государственный технический университет по специальности «Инженер-судоводитель». Свой профессиональный путь начал в 1998 году с должности ученика дублера 4-го помощника капитана и после 19 лет общего стажа на атомном флоте получил назначение на должность капитана головного универсального атомного ледокола «Арктика».

В этом году Василий Губкин решил принять участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» в треке «Бизнес и промышленность» не только для того, чтобы проверить свои силы, но и для того, чтобы внести свой вклад в развитие инфраструктуры Северного морского пути.

«Я участвую в конкурсе, потому что хочу оценить свои возможности и получить дополнительный опыт общения с настоящими профессионалами своего дела в различных областях. Готов внести свой вклад в развитие инфраструктуры Северного морского пути», — отметил Василий Губкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.