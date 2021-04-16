Москва, , 14:05 — REGNUM Свою эффективность и необходимость беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доказали во время операции ВКС России в Сирии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Но сегодня все активнее идет обсуждение успехов применения БПЛА в войне между Арменией и Азербайджаном в 2020 году и прогнозируется доля успеха беспилотников в возможных широкомасштабных боевых действиях на юго-востоке Украины.

Россия просто не может себе позволить упустить время в совершенствовании отечественных образцов БПЛА и наладить их массовое производство для своих Вооруженных сил и для поставок на экспорт.

Вот почему российскими военными с воодушевлением воспринята новость о начале строительства первого в России специализированного завода по серийному производству ударных БПЛА. Возведением объекта занимается компания «Кронштадт».

Отметим, что новое предприятие построят уже к ноябрю 2021 года и оно обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек, будет ежегодно направлять свыше 900 млн рублей налоговых отчислений в бюджет.

Производимый ударный БПЛА «Иноходец» может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1100 кг, боевая нагрузка — до 200 кг.

Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

Такие характеристики уникальны для средневысотного ударного беспилотника. Разрабатывается разведывательная и гражданская версии аппарата», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого в России специализированного завода для серийного производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начала компания «Кронштадт».

Читайте также: https://regnum.ru/news/3244675.html