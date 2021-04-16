Ташкент, , 14:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана оказалось самым коррумпированным ведомством в республике. Об этом заявил представитель агентства по противодействию коррупции Узбекистана Бекзод Рахмонов на пресс-конференции.

По его словам, наибольшее количество взяток в 2020 году наблюдалось в минздраве, на втором месте — министерство высшего и среднего специального образования, на третьем — министерство строительства.

«В системе этих организаций часто встречается коррупция», — сказал Рахмонов. Он добавил, что антикоррупционная служба работает над исправлением ситуации в указанных ведомствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области Узбекистана получил премию в размере 10 млн сумов ($953) за отказ от взятки примерно в том же размере.

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