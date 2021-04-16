Липецк, , 14:03 — REGNUM В Липецке 14 апреля при пожаре в жилом доме погибла женщина 1984 года и две её маленькие дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Пожар произошёл в квартире дома на улице Сергея Казьмина. По предварительным данным, женщина и её дети погибли от отравления угарным газом. Третий ребёнок, 2017 года рождения, выжил и находится в тяжелом состоянии находится в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель регионального СК России по Липецкой области взял расследование под личный контроль.