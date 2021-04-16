Волгоград, , 14:07 — REGNUM Почти семь тысяч человек получили вакцину от COVID-19 в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе администрации региона. Это рекордный показатель с начала массовой вакцинации.

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По данным облздрава, защиту от коронавируса получили уже свыше 160 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию 66,2 тысячи волгоградцев. Более половины добровольцев — жители старше 60 лет. В торговых центрах за 10 дней привились 2683 человека.

«Стоит отметить, что в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах можно получить только первый компонент вакцины «Спутник V». Второй — в районной поликлинике, списки передаются через МФЦ», — уточнили в оперштабе.

В целом в Волгоградскую область поступило 212,5 тысячи комплектов вакцины.