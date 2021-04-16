Новосибирск, , 14:01 — REGNUM В Новосибирской области первую поступившую партию вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» распределили понемногу во все районы, а также в рабочий посёлок Кольцово, где разработали препарат. Её хватит для иммунизации 2430 человек, сообщает правительство региона.

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Уточняется, что вакцина «ЭпиВакКорона» не требует глубокой заморозки, хранится в обычном холодильнике при температуре +2… +8 градусов, её можно доставить в самый отдалённый населённый пункт.

По официальным данным на 16 апреля, число однократно привитых составило 157 184 человека, из них двукратно привиты 94 416 человек. На территории региона развёрнуто 84 пункта вакцинопрофилактики.