Владикавказ, , 13:58 — REGNUM Северная Осетия проводит на армейскую службу в войска весной 2021 года более 900 призывников. Их ждут в четырех военных округах РФ. Новобранцы из РСО-Алании будут служить не Северном и Черноморском флотах. Их примут также воинские подразделения МЧС и Росгвардии, сообщил военком Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

По его словам, среди тех, кого в весенний призыв-2021 призовут отдавать свой воинский долг Родине, есть выбравшие альтернативную службу. Они будут нести её в медицинских учреждениях и в отделениях почты.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года из Северной Осетии также были направлены на службу в армию около 900 новобранцев. Осенью того же года были призваны в войска около 700 призывников.

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