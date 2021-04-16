Тайбэй, , 13:57 — REGNUM Профессор Фелиция Эди Сутареджо из Индонезии недавно была удостоена награды за выдающиеся заслуги на Тайване, сообщает Sindonews.

В настоящее время Фелиция Эди Сутареджо работает заместителем декана технического факультета католического университета в Сурабая. Эта церемония награждения проводится каждые два года министерством образования Тайваня.

Профессор стала первым лауреатом премии «Выдающиеся выпускники Тайваня».

Превосходное качество высшего образования на Тайване в сочетании с комфортной жизнью в последние годы привело к быстрому увеличению числа иностранных студентов, отправляющихся на Тайвань.

С 57 000 в 2011 году число студентов увеличилось до более чем 120 000 в 2020 учебном году.