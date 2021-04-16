Москва, , 14:02 — REGNUM Нет сомнений в том, что российская экономика устоит перед новыми американскими санкциями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 апреля журналистам.

Он подчеркнул, что в России в полной мере обеспечивается макростабильность. Центробанк действует умеренно и успешно, не видно поводов для сомнений в эффективности работы экономического блока.

«Эффективность работы нашего экономического блока признана международно», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля власти США ввели очередные санкции против России. Они в числе прочего запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года.

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