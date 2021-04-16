Казань, , 14:00 — REGNUM В Татарии за сутки на тушение возгораний сухой травы спасатели выезжали 37 раз. По данным системы космического мониторинга, только за 15 апреля на территории республики были зарегистрированы 16 термических точек. Возросшее число пожаров напрямую связано с умышленным нарушением требований пожарной безопасности со стороны владельцев или арендаторов сельхозугодий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Во всех случаях «сельхозпалов» надзорные органы направляют запросы по муниципальным районам с целью разыскных мероприятий по установлению виновных.

В соответствии с действующим законодательством, нарушение пожарной безопасности влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на физических лиц в размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Палы травы могут привести и к человеческим жертвам, тогда виновные понесут уголовную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ульяновской области установилась сухая жаркая погода. Пожарно-спасательные подразделения региона за 14 апреля 69 раз выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь сожженной травы составила свыше 35 гектаров.

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