Таллин, , 13:55 — REGNUM Скандальный случай с эстонским парламентарием Тармо Круузимяэ просто обязан получить самое пристальное внимание общественности, итогом которого должно сдать лишение депутата его статуса. Такое мнение высказал известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я убеждён, что депутат Рийгикогу (парламента Эстонии — прим. ИА REGNUM), который позволяет себе присутствовать на заседании, лёжа в постели, под музыку и сигаретой во рту, должен покинуть свой пост», — заявил Чаплыгин.

Он добавил, что дело даже не в неуважении к коллегам — они между собой сами разберутся. «Вопрос в отношении к работе, за которую налогоплательщики платят депутату 4600 евро в месяц. И в отношении избирателям, которые доверили депутату решение государственных вопросов, рассчитывая взамен как минимум на серьёзное исполнение его рабочих обязанностей», — считает публицист.

Скандалом обернулось дистанционное заседание парламента Эстонии по обсуждению темы климатических преобразований страны. Депутат от оппозиционной партии Isamaa Тармо Круузимяэ записался как участник дискуссии, но видеотрансляция зафиксировала его необычное положение. Когда ему было предложено задать вопрос экспертам, участвовавшим в обсуждении, и была включена видеосвязь, депутат не успел покинуть кровать или убрать электронную сигарету из кадра. На заднем фоне у депутата в этот момент играла музыка.

В итоге Крузимяэ так и не задал вопроса, видеосвязь с его домашним компьютером была прервана.