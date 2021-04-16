Баку, , 13:56 — REGNUM Кинорежиссер и сценарист Эльдар Кулиев скончался в Баку на 81-м гоу жизни после продолжительной болезни. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Азербайджанского Союза кинематографистов.

«Эльдар Кулиев умер сегодня утром в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Эльдар Кулиев родился в январе 1941 года в Баку, в 1966 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в котором обучался в мастерской Сергея Герасимова и стал работать на киностудии «Азербайджанфильм». Среди его фильмов: «В этом южном городе» (1969), «Бабек» (1979), «Низами» (1982, в главной роли Муслим Магомаев), «Легенда серебряного озера» (1985) и др. В 1982 году ему было присвоено звание Народного артиста Азербайджанской ССР.