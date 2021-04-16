Москва, , 13:52 — REGNUM Новость о том, газопровод «Северный поток-2» планируется запустить летом 2021 года, однозначно хорошая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб.

Вероятно, если трубопровод войдет в строй, санкционная конфронтация и геополитическая напряженность вокруг Украины значительной снизятся.

В любой политике, особенно в век капитализма, всегда есть экономическая основа. Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» будут представлены конгрессу в мае.

Американцы очень медлительны. В случае завершения проекта акции Газпром на Московской бирже могут легко прибавить 20−25%, более того именно после завершения строительства трубопровода Газпром обещал более щедро делиться доходами с акционерами.

На Западе умеют считать деньги. Поэтому очень бы хотели, чтобы прозападный режим в Киеве поддерживался за счет денег за российский газовый транзит.

В случае прекращения транзита Украина теряет $3 млрд в год, что для этой страны достаточно большая сумма», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия уже с начала осени сможет получать газ по «Северному потоку — 2», заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») в ходе видеоконференцисвязи с парламентариями Бундестага.

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