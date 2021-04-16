16 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Россия выдаёт Лукашенко не только кредиты и торговые льготы, но и оппозиционеров. Взамен она не получает почти ничего.

Сергей Артёменко, , 16:07 — REGNUM Александр Лукашенко оправился от волны протестных демонстраций, спусковым крючком для которых послужила фальсификация результатов президентских выборов 2020 года. Фальсификации делались и раньше, в чём бессменный (с 1994 года) правитель неоднократно признавался на пресс-конференциях. Всё сходило с рук — и ему, и бессменной председательнице Центризбиркома, и так называемым правоохранителям.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось, порог долготерпения белорусов не просто чрезвычайно низкий, но и отсутствует вовсе. Однако в августе 2020 года они продемонстрировали настолько массовое возмущение, что бывший председатель совхоза был вынужден передвигаться по Минску на вертолёте в сопровождении своего вооружённого несовершеннолетнего внебрачного сына.

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После расстрелов безоружных оппозиционеров на площадях и в подворотнях Запад ввёл санкции, ОБСЕ запустила унизительный Московский механизм, ООН продлила мандат специального докладчика о состоянии прав человека в Белоруссии. Заявленные многочисленные «друзья» и альтернативные России «стратегические партнёры» дистанцировались от официального Минска. Особенно показательным оказался демонстративный нейтралитет китайского «железного брата».

Белорусский ОМОН Спадар Бурак

Россия осталась единственным реальным союзником, оказавшим политическую, информационную, финансовую и иную помощь режиму Лукашенко. Именно её заслуга в том, что он остался у власти.

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Москва пошла даже на такой шаг, как разрешение белорусским спецслужбам отлавливать критиков Лукашенко на своей территории. В апреле СМИ сообщали о доставке из Москвы в минское СИЗО КГБ гражданина США Юрия Зенковича — адвоката, активиста белорусской русофобской «Партии БНФ». По тому же маршруту проехал беспечно прибывший из Варшавы литературный критик и комментатор политических новостей Александр Федута. Едва избежал такой участи белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Однако ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Едва оправившись от шока, Лукашенко стал заявлять о приверженности проституированной внешнеполитической «многовекторности». На днях он прибыл в Баку, где провёл переговоры с Ильхамом Алиевым, которого вооружил перед вторжением в Нагорный Карабах. Лукашенко поздравил Алиева с победой над союзником по ОДКБ и пригласил азербайджанский спецназ провести совместные учения в Белоруссии.

Алиев выслушал традиционные просьбы белорусского коллеги. Под поставки азербайджанской нефти в Белоруссии перекраивают систему трубопроводов в ущерб интересам России.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев Ru.president.az

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МИД Белоруссии превратился в команду клоунов, грозящих Западу голым задом и заявляющих претензии на Аляску. Судя по отсутствию реакции Сергея Лаврова, всё это следует воспринимать в контексте реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Договор был подписан в 1999 году и до сих пор не реализован. Подписывал его Лукашенко ещё с Борисом Ельциным. В статье 1 документа сказано, что Россия и Белоруссия «создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство».

Подписания договора об образовании Союза России и Белоруссии. 1997 RIA Novosti archive

«Для реализации целей Союзного государства создаются Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата Союзного государства», — сказано в статье 4 договора.

Документ также предусматривает учреждение государственных символов Союзного государства («свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности»). Прекрасно сформулирована ч. 1 ст. 13 договора: «Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту). Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается».

Как показала практика, допускается и не такое. Реализация договора сначала шла ни шатко, ни валко. Затем она была выхолощена и заморожена. Структуры СГ превращены в собес для родственников высокопоставленных бюрократов и прочих «нужных людей».

Вместо полноценного парламента проедает казённые деньги никому не нужное и ничего не решающее «парламентское собрание». Вместо единой денежной единицы — расчёты в долларах США. Даже символику не создали. Многолетняя эпопея с союзным роумингом стала каким-то позорным цирком, прибавляющим популярности ЕС у белорусской молодёжи.

Похожая история была с СНГ. Видимо, уроки не пошли впрок. Многое указывает на то, что из СГ и ЕАЭС целенаправленно делают СНГ-2 и СНГ-3.

Под предлогом союзного строительства Лукашенко получал российские кредиты, систематически требовал «дать» ему самое современное российское оружие и даже предлагал за счёт бюджета России увеличить денежное довольствие белорусской армии. В этом он немало преуспел и добился от Москвы таких торговых льгот, каких ни один союзник не предоставляет другому ни при каких обстоятельствах.

В то же время Лукашенко не собирался и не собирается выполнять подписанный им же договор. Он положил на него, цензурно выражаясь, своё вето. Обновлённая военная доктрина Союзного государства находится под тем же белорусским грузом (Москва документ подписала).

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Авгиевы конюшни союзной интеграции в 2018 году попытался расчистить Дмитрий Медведев — не вышло. В 2019 году Лукашенко преподнёс Владимиру Путину неприятный сюрприз аккурат к юбилею союзного договора — заблокировал «дорожные карты» интеграции. Над ними рабочие группы из Москвы и Минска корпели почти год, шлифовала 31 документ специально созданная межправительственная рабочая группа. Практический выход к 8 декабря был не просто нулевым, но даже отрицательным. Пафосные конференции с торжественными застольями пришлось спешно отменять.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 3 апреля 2017 в Санкт-Петербурге Kremlin.ru

Более того, одновременно с торпедированием пресловутой углубленной экономической интеграции Лукашенко развязал очередную нефтегазовую войну. Он приказал не подписывать контракты на поставки газа и нефти из России, стал демонстративно переплачивать за поставки «альтернативной нефти» из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии и даже США. Последствия этой авантюры были предсказуемы.

Белоруссия погрузилась в кризис. Объём её ВВП откатился на десяток лет назад. Как и в 2010 году, на повестке стоит вопрос вывода средней зарплаты на уровень культовых $500. Ухудшилась демографическая ситуация — за счёт резко выросшей смертности, спада рождаемости и миграции квалифицированных работников за пределы зоны «рыночного социализма».

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Совмин Белоруссии попытался решить проблемы традиционным для себя способом — увеличением налогов и сборов (тех же налогов, названных иначе). С нового года были подняты цены на импортные лекарства и продовольствие, увеличены тарифы госмонополий. На внутреннем рынке были введены специальные протекционистские меры.

Правительство РФ не отреагировало должным образом на такое поведение как бы союзника, одной рукой просящего побольше «поддержки», а другой — блокирующего поставки товаров из России. Возмутилась только ЕЭК, предписавшая руководству Белоруссии отказаться от дискриминационных мер. Белорусские чиновники положили на ЕЭК то же самое, что Лукашенко положил на Союзное государство, подтвердив стремление вынудить магазины представлять на прилавках 85% белорусских товаров.

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Совмин разгоняет инфляцию, повышая цены на внутреннем рынке. К примеру, весной строители столкнулись с подорожанием медного кабеля (+300%), пиломатериалов (+200%), бетона (+50%). Цены повышаются на белорусские стойматериалы, произведённые из белорусского сырья на белорусских заводах, низкооплачиваемой белорусской рабочей силой. Одновременно МАРТ «заморозил» цены на продукты питания.

На сезонной ярмарке. Минск © ИА REGNUM

«Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен», — отчитался 15 апреля белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Совмин запретил экспорт зерновых и гречки — в том числе на рынок ЕАЭС, свобод и равенства на котором (особенно в части углеводородов) так долго он же и добивался. Нацбанк Белоруссии не забывает про девальвацию белорусского рубля. Совмину выгодна слабая национальная валюта для сдерживания внутреннего потребления и поддержки экспорта. При этом занижение курса белорусского рубля к российскому не может рассматриваться как проявление союзнических отношений.

Если бы всё ограничивалось экономикой — было бы полбеды. Лукашенко продолжает преступную политику «белорусизации», которая и довела агрария до августовского колумбария. По-прежнему запрещены шествия «Бессмертного полка», эпопея с госрегистрацией одноимённого общественного объединения длится четвёртый год. При этом Лукашенко сам же нарушил взятые на себя обязательства перед партнёрами по СНГ.

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«Как раз единство народов А. Лукашенко не надо, иначе зачем ему намеренно тормозить интеграционные процессы между Белоруссией и Россией? Ранее он уже заявлял, что Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная война — «это не наши войны», в смысле — не белорусские, и что он, Лукашенко, против «Бессмертного полка». Хотя на саммите глав стран СНГ в Душанбе глава РБ и поставил свою подпись под документом, обязуясь провести международную акцию «Бессмертный полк», — констатировало издание «Ритм Евразии» (и не только оно).

Гуманитарное объединение Белоруссии и России по большому счёту даже не начиналось. Подписанные меморандумы, коммюнике, соглашения и даже договоры стоят не больше бумаги, на которой они оформлены. Наглядным подтверждением этому стал недавний скандал с участием сотрудника российского посольства в Минске. Выяснилось, что в процессе пресловутой интеграции госструктуры Белоруссии записали в «национальные герои» врагов России.

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С таким интеграционным бэкграундом в Минск направляется премьер-министр России Михаил Мишустин. На пятницу, 16 апреля, запланированы его переговоры с Александром Лукашенко и председателем белорусского правительства Романом Головченко. В повестке значатся усохшие с 31 до 28 «дорожные карты», кредиты и прочая помощь от России в обмен на братские поцелуи или того хуже — самопальные «сливы» из оперы про «Ника и Майка».

Практический выход интеграционной суеты вполне предсказуем. Ради чего на этот раз спасали Лукашенко — не понятно. За десятки миллиардов долларов, вложенных Россией в «белорусское чудо», можно было купить таких «союзников» вагон и маленькую тележку. Или заново отстроить малы города русского Нечерноземья, что намного лучше и в конце концов патриотичнее.

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