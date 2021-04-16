Варшава, , 13:51 — REGNUM В руководстве города Лодзи приняли решение уволить директора одной из местных школ. Причиной стало то, что он запретил ученикам ставить на аватарки в социальных сетях политическую символику. Об этом сообщила 15 апреля вице-мэр польской Лодзи Малгожата Москва-Водницкая на своей странице в соцсети Twitter.

Данное решение раскритиковал глава министерство образования республики Пшемыслав Чарнек. В рамках интервью для польского телевидения он похвалил уволенного директора школы за попытку деполитизировать учебный процесс.

«Директор был полностью прав. Ученики должны быть сосредоточены на учебе, а не на политических манипуляциях. Тем более, когда они ставят антигосударственную и антипольскую символику. Это целиком противоречит нашим принципам и нашей воспитательной системе», — отметил он.

В то же время Чарнек заявил о намерении наказать мэра и вице-мэра Лодзи за увольнение директора школы. «Мы рассматриваем данное увольнение городскими властями как превышение служебных полномочий. Соответствующую жалобу мы отправим в прокуратуру», — сообщил министр.

Чиновник добавил, что увольнение директора обернулось «скандалом, на который необходимо ответить очень твердо». Он подчеркнул, что «цель школы — преподавать и реализовывать основную учебную программу, а не заниматься политической борьбой».