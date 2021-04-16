Новосибирск, 16 апреля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Российские и зарубежные учёные впервые извлекли и расшифровали ядерную ДНК неандертальцев из грунта пещер, где они обитали. В основном ДНК получают из костей зубов, но такие находки — большая редкость, сообщает Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Неандерталец

«То, что результаты такого подхода сопоставимы с получаемыми традиционным методом — крайне важный шаг для генетических исследований наших предков. Также коллективу, вероятно, удалось отследить момент, когда неандертальцы «классического» вида сменили своих предшественников 100 тысяч лет назад. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Science», — уточнили в учреждении.

По словам одного из авторов работы, руководителя проекта по гранту РНФ, доктора исторических наук, директора Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Кривошапкина, в качестве источника ядерной ДНК были использованы артефакты с раскопок — камни и орудия труда.

«Мы применили совершенно новый подход к обработке метагеномного материала, то есть всей ДНК с наших образцов. Поэтапно сравнивая расшифрованные последовательности нуклеиновых кислот с имеющимися в базе и концентрируясь на фрагментах, характерных только для человека, мы отделили материал неандертальцев от материала животных, таких как медведи, с которыми у нас очень много схожих генов. Важно знать, что ты изучаешь именно ДНК человека, а не какого-то неизвестного вида гиены», — отметил Кривошапкин.

Такой подход учёные применили к артефактам неандертальцев из трех пещер: Чагырской и Денисовской в Горном Алтае на юге Сибири и испанского грота в месте, называемом Атапуэрка. Анализ показал, что данные из двух этих источников согласуются между собой, а значит, даже не имея фрагментов скелета, можно получать надёжные результаты из осадков.

Также выяснилось, что в испанской пещере жили две линии неандертальцев, разделившиеся примерно 100 тысяч лет назад.

Однако, пока учёные не могут сделать конкретных выводов об эволюционных взаимоотношениях обитателей этих пещер — на это будут направлены новые работы.