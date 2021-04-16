Рига, , 13:44 — REGNUM Умеренный оптимизм высказывают представители строительных фирм Латвии, прогнозируя исход 2021 года в своей отрасли. Об этом сообщилLETA+ со ссылкой на данные объединения Латвийского партнерства подрядчиков.

По прогнозам объединения, общий оборот строительной отрасли в 2021 году составит 2,3−2,5 млрд евро, что в целом повторит или слегка превысит показатели 2020 года. Председатель партнерства Гинтс Микелсонс считает, что в нынешнем году рост оборота отрасли обеспечат публичные заказы и экспорт в коммерческом строительстве. Важную роль сыграет государственная поддержка отрасли и тех крупных инфраструктурных проектов, строительство которых в 2020 году было приостановлено. Например, реновация Рижского международного аэропорта.

Негативное влияние эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений будет сохраняться и в 2021 году, признали в объединении. К таким минусам отнесены как трудности с получением новых заказов, так замедление доставки импортных строительной техники и материалов, необходимость соблюдения жестких мер контроля здоровья и безопасности в коллективах строителей и вызванные коронавирусом частые заболевания работников.