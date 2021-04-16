Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Уголовная ответственность предусмотрена в России за нарушения, из-за которых люди заразились коронавирусной инфекцией. Таких дел уже более 80, сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой 16 апреля на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Он отметил, что ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которое повлекло по неосторожности заражение других людей, стала строже.

«Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено», — уточнил Горовой.

Он напомнил, что в России также существует уголовная ответственность за распространение ложных сведений об эпидемиях. С начала пандемии коронавируса до конца 2020 года таких дел было 23. Кроме того, более 2 млн протоколов составили за тот же период о невыполнении чиновниками требований законодательства в сфере благополучия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России растёт число вакцинированных граждан, но снимать ограничения следует с осторожностью.

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