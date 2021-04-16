Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Рэпер Канье Уэст готов к новым отношениям после развода с моделью Ким Кардашьян. Об этом сообщило издание Page Six.

По данным источников издания, Канье Уэст планирует встречаться с «художницей или творческой личностью». Он объясняет это тем, что тогда «они смогут разговаривать друг с другом на одном языке».

Ранее Канье Уэст называл себя художником, сравнивая с живописцами Микеланджело и Пикассо. В одном из интервью журналу GQ он заявил: «Я, несомненно, величайший художник всех времен. На данный момент это даже не вопрос. Это просто факт».

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