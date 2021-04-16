Варшава, , 13:46 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский приедет в Польшу с визитом 3 мая. Об этом 16 апреля сообщил глава Бюро международной политики польского президента Кшиштоф Щерский в эфире телевидения страны.

«Господин президент Зеленский будет в Варшаве 3 мая», — сказал он.

При этом, как ожидается, в ходе своего визита, приуроченного ко Дню польской конституции, президент Украины встретится со своими коллегами из Польши и прибалтийских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Польши 15 апреля опубликовало заявление о поддержке новых санкций США против России.