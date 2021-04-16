Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Петербурге пройдут плановые профилактические работы на телебашне в Петроградском районе, из-за которых в понедельник, 19 апреля, с 02:00 до 13:20 не будет транслироваться телевизионный сигнал. Также будет приостановлена трансляция ряда радиостанций.

Дарья Драй ИА REGNUM Телебашня в Петербурге

Временное отключение теле-и радиовещания затронет зрителей эфирного и кабельного телевидения в Санкт-Петербурге и близлежащей части Ленинградской области, принимающих сигнал с телебашни.