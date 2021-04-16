Рига, , 13:41 — REGNUM Строгие ограничения, введенные в Латвии в связи с эпидемией коронавируса, начнут постепенно смягчаться, несмотря на сохранение режима карантина. Такое решение принято на заседании правительства страны, сообщила пресс-служба кабинета министров.

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Так, с 19 апреля разрешено открывать по рабочим дня недели магазины в торговых центрах. Запрет на работу в выходные и праздничные дни по-прежнему сохранен. 19 апреля разрешено открыть кинотеатры и театры со строгим соблюдением мер социальной дистанции и индивидуальной защиты. Заполняемость мест в таких учреждениях не должна превышать 30%.

С этого же дня разрешается проведение массовых мероприятий, если в них участвует не более 50 человек.

С 26 апреля могут возобновить работу бассейны, но только для детей и несовершеннолетних. Разрешено проводить занятия по плаванию для учеников одного класса. Работа спортивных клубов разрешается лишь при условии, что на одного человека там будет приходиться до 20 кв метров площади. Максимальное количество разрешенных на таких занятиях групп ограничено пятью человеками.

С 3 мая в публичных местах на улице разрешено находиться группам не более пяти человек либо 10 человек, если это члены двух семей. В похоронах могут принимать участие не больше 10 человек, не считая близких покойного и людей, предоставляющих ритуальные услуги.