Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Компания «РТ-Капитал» и АО «Российский аукционный дом» ищут инвестора для развития культурного потенциала усадьбы графов Шуваловых в Шуваловском парке на северной окраине Петербурга. На электронный аукцион выставлена земля и 12 зданий усадьбы. Об этом 16 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

Усадьбу графов Шуваловых выставили на аукцион. Rt-capital.ru

Дочернее предприятие госкорпорации Ростех по работе с непрофильными и проблемными активами ООО «РТ-Капитал» планирует привлечь профильного инвестора для развития многофункционального культурного или туристического центра на базе имущественного комплекса усадьбы. Потенциальному инвестору предстоит восстановить исторический ансамбль и модернизировать его под современное использование.

На электронный аукцион, который состоится 18 мая, выставляется участок площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв. м, из которых пять являются объектами культурного наследия: «Большой дворец», «Малый дворец», «Конный двор», «Дом садовника» и «Туфовая арка». Начальная цена составляет свыше 366 млн рублей

«Интерес к усадьбе Шуваловых всегда был высоким, и он продолжает расти. Понимая важность сохранения исторического наследия страны, мы инициировали комплекс мер по возрождению этого памятника архитектуры, — отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. — Преобразование объекта позволит открыть новые экскурсионные и туристические направления, создать еще один центр притяжения и отдыха для жителей и гостей города».

Историческая усадьба графов Шуваловых и Воронцовых-Дашковых и Шуваловский парк составляют единое целое и являются памятниками архитектуры и садово-паркового искусства федерального значения, включенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Усадьба расположена на севере территории современного Санкт-Петербурга в историческом посёлке Парголово. В настоящий момент на его территории действует выставочное пространство «Усадьба графов Шуваловых», открытого в 2019 году на базе имущественного комплекса АО «ВНИИТВЧ».

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