Уфа, , 13:45 — REGNUM Мужчину осудили за убийство воспитателя детского сада в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что зимой прошлого года в д. Старые Киешки 49-летний фигурант уголовного дела пришел в детский сад, в котором работала его экс-супруга воспитателем. Приревновав ее, подсудимый нанес женщине травмы холодным оружием, которые оказались смертельными.

В суде также было установлено, что осенью прошлого года фигурант уголовного дела угрожал холодным оружием своей супруге около дома в Уфимском районе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере один млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в преступлении, совершенном семь лет назад.