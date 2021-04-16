Москва, , 13:48 — REGNUM В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву с рабочим визитом 22 апреля и в ходе нее встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом 16 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча (Путина с Лукашенко) действительно запланирована на 22-е число, она готовится, (может состояться) во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также пресс-секретарь главы Российского государства добавил, что в ходе данной встречи стороны будут обсуждать продолжение двусторонних отношений России и Белоруссии, а также продолжение развития сотрудничества двух стран в огромном количестве областей.

При этом Песков указал на союзнический характер отношений двух стран, на их активный диалог и на большое количество совместных проектов и планов.

«Это требует разговора на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске. И на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет 16 апреля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.