Белгород, , 13:34 — REGNUM В Белгородской области 16 апреля подтверждено 83 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 88 пациентов, скончались два человека. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записался 4 661 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В целом в Белгородской области зарегистрировано 35 634 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 31 735 человек, от осложнений скончались 600 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 884 человека, получают амбулаторную помощь 2415 жителей, на самоизоляции находятся 8926 белгородцев.

Записались на вакцинацию от COVID-19 уже 169 725 добровольцев. Прошёл полный курс иммунизации 104 491 человек.