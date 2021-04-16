Воронеж, 16 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Новосибирского научного центра «Вектор» доставлена в Воронежскую область, сообщили 16 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Воронежская область получила 9,5 тысячи доз вакцины, препарат уже выдается со склада в медицинские организации города и области.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Вакцина «ЭпиВакКорона» по своему действию равнозначна вакцине «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), она также двухкомпонентная, однако отличается условиями хранения — если «Гам-Ковид-Вак» требует условия хранения при температуре — 18 градусов, то хранить и перевозить «ЭпиВакКорона» можно при температуре от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия.

«Исходя из этого, поступившая партия будет предназначена для вакцинации маломобильных граждан мобильными прививочными бригадами», — сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова.

В Воронежской области действует 54 пункта вакцинации, на базе пунктов работает 205 прививочных кабинетов и 96 мобильных прививочных бригад. Для вакцинации можно выбрать любую поликлинику, где есть прививочные кабинеты. По данным на утро 16 апреля, как сообщало ИА, прививки от коронавируса получили 186 654 воронежца, в том числе двукратно — 116 647 человек.