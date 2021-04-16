Пенза, , 13:39 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 16 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 65,02%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 840,1 тыс. пензенцев, осуществили свыше 895,9 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки инфекцию выявили у 96 пензенцев, несовершеннолетних среди них нет. Лидирует по числу заболевших за сутки Пенза — 63 человека.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 13 952 жителя, сняли с коронавирусного учета 105 570 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 16 апреля, скончались 584 человека. Среди погибших за сутки 51-летняя, 70-летняя и 82-летняя женщины, а также 89-летний мужчина.

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