Ташкент, 16 апреля 2021, 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин неиспытывает проблем со здоровьем после получения второго компонента вакцины против коронавируса. Об этом 16 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представители СМИ спросили о самочувствии главы государства. «Президент, как и вчера, и сегодня себя чувствует в порядке абсолютно», — сказал Песков.
Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины против коронавируса. Глава государства считает, что пандемия коронавируса отступит благодаря вакцинации.
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