Токио, , 13:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представила видеотизер Nissan X-Trail нового поколения, в котором сообщается дата премьеры внедорожника. Видео размещено на официальном YouTube-канале компании.

Так, новый Nissan X-Trail будет представлен 19 апреля в рамках автомобильной выставки в Шанхае.

Если судить по видео, то новинка будет выполнена в новом стиле японской марки, особенностью которого являются раздвоенные фары. Данных о технических характеристиках модели пока нет.

Ранее американское тюнинг-ателье T1 Race Development представило свою версию Nissan Altima, который получил 2000-сильный мотор. Новинка предназначена для гоночной команды Hoonigan.

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