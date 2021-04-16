Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM Прокуратура начала проверку школы № 19 Екатеринбурга, в которой произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Ранее в раздевалки школы произошло возгорание. Пострадали трое детей, они в больнице. «Горела куртка обучающегося», — уточнили в прокуратуре. Также там заявили, что в учреждении всё-таки прошла эвакуация, хотя ранее в МЧС отрицали, что учащиеся и работники школы покидали здание.

Прокуратура выяснит причины инцидента, а также даст оценку, как работники и руководство школы следили за охраной жизни и здоровья детей.

Как сообщало ИА REGNUM, помощи пожарных не потребовалось. Рабочий персонал самостоятельно потушил огонь.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей пострадали в пожаре, произошедшем в екатеринбургской школе