Москва, 16 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведет 16 апреля президент России Владимир Путин. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Как рассказал Песков, 16 апреля глава Российского государства работает в своей резиденции в Ново-Огареве.

Также он уточнил, что у президента запланировано «оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».

«Регулярное, еженедельное мероприятие», — отметил пресс-секретарь и добавил, что также 16 апреля президент РФ проведет несколько закрытых совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая ориентировочно состоится в Москве 22 апреля.