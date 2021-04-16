Москва, , 13:30 — REGNUM Ситуация по туризму — запреты на полёты из России в Турцию — никак не связана с двусторонними отношениями. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стамбул

По его словам, ситуация связана с продолжающейся пандемией коронавируса и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции.

«Наши турецкие партнеры, конечно, не могут не относиться с пониманием к заботе властей о здоровье своих гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение России с Турцией ограничено, а с Танзанией — закрыто с 15 апреля по 1 июня.

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