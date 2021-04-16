Таллин, , 13:30 — REGNUM Военный контингент Эстонии не останется в Афганистане после вывода оттуда войск США. Об этом бывший министр обороны Эстонии и депутат парламента страны Юри Луйк заявил в интервью гостелевидению ETV.

«Мы туда отправились не демократию насаждать. Нашей основной задачей было поддержать наших союзников с тем расчетом, что в случае необходимости они поддержат нас», — так объяснил он присутствие эстонских военных на афганской земле.

Луйк признал, что за 20 лет нахождения войск НАТО Афганистан не стал безопаснее: «К сожалению, этого (стал ли Афганистан безопаснее — прим. ИА REGNUM) нельзя сказать, потому что безопасность во многом основывается на присутствии западных стран. Сегодня «Талибан» снова владеет более чем половиной территорий Афганистана».

Бывший глава военного ведомства Эстонии отметил, что «Талибан», против которого когда-то и началась военная операция НАТО, теперь вернулся даже в те районы провинции Гильменд на юге Афганистана, где когда-то воевали эстонские солдаты.

Отвечая на вопрос «Насколько оправданным было вторжение в Афганистан 20 лет назад?», Луйк ответил, что вторжению предшествовало нападение террористов на США 11 сентября 2001 года, и «было вполне естественно, что Соединенные Штаты ответят. Было также абсолютно логично, что они позовут своих союзников по НАТО и других партнеров».