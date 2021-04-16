Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 апреля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском с 23 по 25 апреля пройдёт фестиваль воздухоплавателей «Переславль. Весна — 2021». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Аэростаты

«Во время общего старта в небо поднимутся полтора десятка аэростатов, которые совершат полеты над Плещеевым озером, над куполами церквей. Участие в мероприятии примут представители Ярославской и Московской областей, Москвы и других регионов страны», — сообщили в пресс-службе региона.

Подобные фестивали проходят в Ярославской области уже почти двадцать лет. В программе принимают участие не только спортсмены. Любой желающий может подняться на воздушном шаре и полюбоваться видами Переславля. В программу фестиваля включено знакомство с кулинарными и музыкальными традициями различных стран, шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов» и привязные подъёмы.