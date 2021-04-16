Москва, , 13:30 — REGNUM Сроки обучения в системе среднего профессионального образования в России нуждаются в корректировке. Об этом 16 апреля заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парикмахер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правда, касается это не всех, а лишь отдельных специальностей, подчеркнул чиновник.

«Необходимо исключить избыточные требования, в том числе и по срокам обучения. Так, например, пятилетнее обучение на парикмахера — очевидно избыточный срок», — сказал Глушко.

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