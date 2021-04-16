Сеул, , 13:31 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 16 апреля телефонные переговоры с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, директор ВЭФ призвал главу Южной Кореи принять участие в ежегодном форуме, который пройдёт в Сингапуре в августе 2021 года, а также выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Между тем, участники диалога договорились продолжить сотрудничества для успешного проведения Всемирного экономического форума и саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G).