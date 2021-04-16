Рязань, , 13:29 — REGNUM Местонахождение мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой свободы двух девушек в 2004 году, установили следователи СК России по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе ведомства. Злоумышленника задержали в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 апреля 2004 года обвиняемый предложил подвезти до дома двух девушек 13 и 19 лет, с которыми познакомился в компании общих приятелей. Он свернул с дороги в поле на окраине села Песочня Путятинского района и попытался изнасиловать младшую пассажирку. Старшая вступилась за подругу, подросток смогла убежать. Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, затем несколько раз ударил ее обухом топора по голове и скрылся с места преступления. Злоумышленнику заочно предъявили обвинение, в июне 2004 года его объявили в федеральный розыск.

Спустя 17 лет мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Обвиняемый уже доставлен в Рязанскую область.