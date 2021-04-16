Владимир, , 13:26 — REGNUM Во Владимирской области раскрыто дело о пропавшем без вести местном жителе — мужчина, которого искали с февраля, был убит. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В феврале 2021 года исчез 39-летний мужчина, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Пропавший работал на своего знакомого, имевшего многочисленные судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. Тот рассказал, что встречался с другом в день его исчезновения — якобы перед тем, как проводить его на заработки в Москву. Однако дома у знакомого были обнаружены следы крови без вести пропавшего мужчины. В марте подозреваемый пытался сбежать от следователей в Муром, однако был задержан.

По версии следствия, 30 января 2021 года мужчина пришёл домой к работодателю и сказал, что уходит с работы, чтобы открыть свой бизнес, и забирает к себе на работу еще нескольких коллег. Между мужчинами произошла ссора, они подрались. Работодатель нанёс знакомому травмы не совместимые с жизнью, а потом расчленил тело, разложил останки в пакеты и закопал в лесу.

Следователям о местонахождении пакетов он рассказал 12 апреля. Проводятся экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.