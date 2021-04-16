Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В Новосибирске с 17 по 19 апреля ожидается понижение температуры воздуха. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, в субботу, 17 апреля, ночью в городе ожидается 0…-2 °С, днём +3…+5 °С, ветер северный, с переходом на северо-западный ночью 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём 4−9 м/с, переменная облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 18 апреля, температура ночью составит −2…−4 °С, днём +7…+9 °С, ветер западный, с переходом на юго-западный ночью 3−8 м/с, днём 9−14 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой, местами умеренный, дождь.

В понедельник, 19 апреля, ночью −5…−7 °С, днём 0…-2 °С, ветер западный, с переходом на северо-западный ночью 9−14 м/с, днём — 7−12 м/с, небольшой, местами умеренный, мокрый снег.