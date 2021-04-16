Москва, , 13:31 — REGNUM Кремль не специализируется на оговорках, которые допускают руководители других государств в отношении России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 апреля журналистам в ответ на просьбу проккомментировать ошибки президента США Джо Байдена.

Джозеф Байден. Карикатура DonkeyHotey

Песков сообщил, что смотрел выступление Байдена, посвящённое политике США в отношении России, но никакой оговорки в нём не заметил.

«Всё-таки мы говорим о главе государства, поэтому давайте не будем говорить про оговорки. Это специализация СМИ, но не наша», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден, нередко допускающий ошибки в своих выступлениях, оговорился и в речи о России. Он произнёс фамилию российского президента Владимира Путина как Клутин, но затем поправился. Говоря о нежелании начинать эскалацию отношений с Россией, Байден стал говорить «вакцинация», но успел произнести слово правильно.

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