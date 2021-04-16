Саки, Крым, , 13:25 — REGNUM В Республике Крым супруги предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, четырёх и двух лет, а также их дедушке. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Тела двух мальчиков и их 50-летнего дедушки с признаками отравления угарным газом были обнаружены вечером 2 октября 2020 года при тушении пожара в частном доме села Геройское. По версии следствия, родители детей накануне трагедии ушли к знакомым.

«Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, створки окон также были заблокированы. Согласно заключению судебной пожаро-технической экспертизы, причиной трагедии стало воспламенение вещей внутри вещевого шкафа, где следователями в ходе осмотра были обнаружены сожженные спички. Также судебно-медицинская экспертиза показала, что дедушка, под присмотром которого были оставлены малолетние, находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог предотвратить игры детей со спичками, что привело к трагедии», — уточнили в СКР.

В настоящее время следствие по делу завершено, после утверждения обвинительного заключения дело направят в суд. Также продолжается следствие по делу о халатности со стороны чиновников органов системы профилактики.