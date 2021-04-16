Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Американская певица Гвен Стефани повторила образ из клипа на песню Don’t speak. Она опубликовала видео в историях своего профиля Instagram.

Также певица опубликовала пост, где поздравила своих фанатов с годовщиной выхода клипа. «25 лет и 815 миллионов просмотров на YouTube. Спасибо, что слушали и слушаете мою музыку все эти годы. С юбилеем», — написала Стефани.

https://www.instagram.com/p/CNsbl0FBk7v/

ИА REGNUM напоминает, что Гвен Стефани — американская певица, солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt. Именно песня Don’t speak принесла ей наибольшую популярность.

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