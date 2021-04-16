Улан-Удэ, , 13:23 — REGNUM В Бурятии за первые три месяца 2021 года промышленное производство выросло на 6,2% по сравнению с январем-мартом 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Локомотивами роста стали обрабатывающие производства, а также сфера водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов, которые выросли сразу на 30% и 38,4% соответственно.

Наиболее быстро росли производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (индекс производства 182,2%), обработка вторичного сырья (173,9%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования (158,7%) и так далее.

На этом фоне отрасли добычи полезных ископаемых и электроэнергетика, напротив, снизились на 15,9% и 7,6% соответственно.

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