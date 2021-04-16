Порецкий район, , 13:38 — REGNUM В Чувашии организована доследственная проверка после гибели трех человек при пожаре в Порецком районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Возгорание произошло около 22:25 (мск) 15 апреля в деревне Шадриха Порецкого района. В деревянном одноэтажном жилом доме начался пожар, в результате которого значительно пострадало строение. После ликвидации пожара были обнаружены останки проживавшего там 79-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 78 лет.

На месте был произведен тщательный осмотр. По предварительной версии, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Проверяются различные версии возникновения пожара, в их числе неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены пожарно-техническая и медицинские экспертизы. Информации, которая свидетельствует о криминальном характере случившегося, не имеется.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии планируют включить в систему предоставления единовременной государственной материальной помощи граждан, которые пострадали в результате пожара. Соответствующий проект разработало министерство труда и социальной защиты республики.

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