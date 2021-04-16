Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Ежегодные «Игры Стражей» стартуют в многопользовательском шутере Destiny 2 уже 20 апреля 2021 года. Об этом 16 апреля сообщается на официальном сайте проекта.

В рамках «Игр Стражей» геймерам нужно будет участвовать в различных испытаниях, представляя свой класс (титан, охотник или варлок). За победу они получат уникальные косметические награды.

Напомним, «Игры Стражей» проходят в Destiny 2 второй года подряд. В 2020 году победу в соревнованиях одержали титаны.

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