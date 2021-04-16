Советский район, Югра, 16 апреля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Югре в результате лобового столкновения двух автомобилей в Советском районе погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Место трагедии

Ночью 16 апреля на 28 километре автодороги Советский-Зеленоборск столкнулись автомобили «Хёндай» и грузовик «Хино Дутро». В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибли четверо человек.

Предположительно, за рулем «Хёндай» находилась его 47-летняя владелица. В автомобиле также находилась её 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовиком управлял 37-летний житель Екатеринбурга. Предположительная причина аварии — выезд на встречную полосу большегруза.

На месте ДТП работает следственная группа.